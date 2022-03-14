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На улице Петровской у детской поликлиники в Пскове изменились правила парковки

Запрет на стоянку по нечетным числам месяца отменили на улице Петровской в Пскове у детской поликлиники. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем».

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем»

«На улице Петровской возле детской поликлиники отменен запрет на стоянку по нечетным числам. Раньше там частенько орудовал "паркон"», - отметили авторы публикации.

Теперь стоять на участке дороги нельзя только по четвергам в период с 00.00 до 7.00.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Петровской с односторонним движением, от улицы Розы Люксембург до Конной, введут штрафы за парковку на правой стороне дороги, у здания городского суда.