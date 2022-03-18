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Качество ремонта дорог в Пскове оценил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел объекты улично-дорожной сети Пскова, чтобы оценить качество ремонтных работ, которые были проведены в 2020-2021 годах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рабочем выезде приняли участие глава администрации Пскова Борис Елкин и депутат областного Собрания Алексей Севастьянов.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Глава региона начал объезд с площади Героев-десантников и примыкающей к ней улицы Кузнецкой. Основные работы велись здесь в 2020 году. На дороге заменили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, установили новые люки и бордюрный камень, восстановили зеленую зону.

В ходе эксплуатации на некоторых участках выявили дефекты верхнего слоя покрытия. Подрядчик заверил, что все замечания устранят в рамках гарантийных обязательств. По его словам необходимо дождаться улучшения погодных условий, устойчивых плюсовых температур ночью.

Замечания к состоянию верхнего слоя асфальта Михаил Ведерников высказал и в отношении отремонтированного в прошлом году участка улицы Коммунальной на пересечении с улицей Юбилейной. Работы проводились за счет дополнительного федерального финансирования. «Здесь тоже все дефекты должны быть исправлены, как только позволят погодные условия», - поставил задачу губернатор.

Учитывая интенсивное автомобильное движение на обоих участках городских улиц, работы подрядчики будут проводить в ночное время или на выходных, когда трафик минимальный.

Еще один пункт рабочего выезда Михаила Ведерникова - улица Кузбасской Дивизии, где идет масштабная реконструкция по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорожное полотно расширяют до четырех полос с разделительной полосой посередине. В районе пересечения с улицами Западная и Крестки будет организуют круговое движение. Уже заложены новые тротуары с велодорожками.

«Участок не большой, но очень важный и ответственный. Здесь много жилых домов, очень густонаселенный микрорайон. Это будет хорошая альтернатива крупнейшим дорогам микрорайона», - заметил Борис Елкин и напомнил, что в рамках единого контракта реконструкция также затронет участки улиц Западной и Байкова. В целом в рамках единого контракта на работы направят более 300 миллионов рублей.

Подрядчик заверил, что работы активно ведутся сразу по нескольким направлениям, часть строительных материалов удалось закупить заранее. Он попросил губернатора оказать содействие во взаимодействии с энергосетевой компанией по вопросу переноса коммуникаций. В случае долгих согласований могут пострадать сроки на других участках. Михаил Ведерников ответил, что вопрос проработают.