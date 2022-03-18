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Весенние хлопоты: как приводят в порядок улицы Пскова

Задачи псковских коммунальных служб и подрядных организаций сменяются в зависимости от сезона. За всю зиму сотрудники «Псковавтодора» вывезли из города около 20 тысяч кубометров снега, боролись с наледью на дорогах и тротуарах и обрабатывали дорожное покрытие противогололедными материалами. А о том, что включает в себя весенняя уборка улиц, как происходит обеспыливание дорог и сколько рабочей силы для этого задействуется, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковские дорожные службы с первым потеплением начали готовить город к лету. Апрель традиционно считается месяцем, в течение которого на улицах, во дворах, парках проводится масштабная уборка. Но в этом году погодные условия уже в марте позволяют приводить город в порядок. На улицы города вышли поливомоечные машины, подметально-уборочная техника, самоходные пылесосы», - рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Директор Псковского филиала «Псковавтодор» Сергей Пашков объяснил, что сейчас на улицах задействуют два вида пылесосов — маленький для тротуаров и большой для дорог.

«Мы обеспыливаем дороги, производим уборку лотковой части, а собранный мусор вывозим на полигоны. Помимо этого, собираем крупный и мелкий мусор, а в скором времени приступим к приведению в порядок зеленых зон», - отметил он.

В работе задействуют около 20 единиц различной техники. Среди них самоходные пылесосы, МТЗ, автогрейдеры, погрузчики, бобкаты и комбинированные дорожные машины. Кроме того, еще примерно 15-20 человек убирают город вручную.

Так, 21 марта, проводилась уборка Октябрьского проспекта, Гражданской, Кузнецкой улиц, а также улиц Металлистов, Вокзальной и многих других. По словам директора филиала, рабочий день длится по 12 часов, сотрудники «Псковавтодора» работают посменно днем и ночью без перерывов.

«Сейчас это еще не полный перечень работ. С повышением температур мы начнем мыть дорожные знаки, очищать автобусные остановки, барьерные и пешеходные ограждения, а также начнется покраска», - добавил Сергей Пашков.

Также сотрудники компании приступят к мойке тротуаров и очистке лестничных сходов мостовых сооружений от песка и наносного грунта.

Сейчас на проезжей части подметают осевые и островки, вдоль бортовых камней работают самоходные пылесосы. Большое внимание «Псковавтодор» уделяет тротуарам, бригады очищают дорожное покрытие от скоплений песка и грязи.

В компании заметили, что минусовые ночные температуры не позволяют проводить влажную уборку круглосуточно, поэтому это происходит днем.

Анастасия Быстренькина