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Фотофакт: Гусеничный кран установили у Троицкого моста в Пскове

Гусеничный кран с решетчатой стрелой Sennebogen 5500 установили у Троицкого (Советского) моста в Пскове 21 марта для демонтажа конструкций переправы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно информации из открытых источников, грузоподъемность крана составляет 180 тонн, длина стрелы – 104 метра.

Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Планируется, что обновленный мост откроют для движения автомобилей и пешеходов в конце декабря 2022 года.

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В настоящее время водители вынуждены использовать для объезда мосты Кузнецкий и Александра Невского, а пешеходы – переправу в Финском парке.