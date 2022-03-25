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Сильный ветер повредил более 40 дорожных знаков в Пскове

Сильные порывы ветра повредили более 40 дорожных знаков в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Коммунальные службы встретили непогоду во всеоружии. Ночью на улицы Пскова была выдвинута техника: около 25 специализированных машин и четыре бригады рабочих расчищали проезжую часть, тротуары, автобусные остановки», - говорится в сообщении.

После утренней пересменки работы продолжились, а количество техники и ручных бригад увеличилось. Кроме уборки подрядчики заняты восстановлением дорожных знаков, которые были развернуты или сорваны в результате сильных порывов ветра.

Сити-менеджер отметил, что в предстоящую ночь снова ожидаются снег и понижение температуры. Он поручил не снижать темпов по очистке улично-дорожной сети от осадков и вовремя принимать меры по борьбе с возможным обледенением.