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В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО

29.03.2022 15:39|ПсковКомментариев: 0

В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого (Советского) моста. Работы стартовали сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик рассказал, что в настоящее время разобраны дорожная одежда на подходах и мостовое полотно, сейчас приступили к демонтажу конструкций пролетного строения. «Глобальных сложностей нет, все идет в рамках календарного графика», — отметил он.

Демонтаж пролетного строения займет примерно 1,5 месяца. Элементы моста вывозят на площадку и разбивают на фракции.

 

В рамках подготовительных работ подрядная организация разобрала бетонные слои мостового полотна с помощью стенорезной машины, которая прорезает слои бетона толщиной примерно 35 см. 

Глава администрации Пскова Борис Елкин отмечал, что на первом этапе разберут левую часть Троицкого моста. Затем подрядчик перенесет удерживающие рамочные конструкции на правую часть и выполнит аналогичные действия.

На объекте работы ведутся, по словам подрядчика, круглосуточно. Задействованы 30-35 человек, экскаватор, краны, манипуляторы, погрузчики.

Ранее, 21 марта, для реконструкции переправы установили гусеничный кран с решетчатой стрелой Sennebogen 5500. Его грузоподъемность крана составляет 180 тонн, длина стрелы – 104 метра. 

Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Подрядчик заверил, что будут стараться запустить движение на обновленном мосту к концу текущего года.

В настоящее время водители вынуждены использовать для объезда мосты Кузнецкий и Александра Невского, а пешеходы – переправу в Финском парке.

Теги: #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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