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Ход реконструкции улицы Леона Поземского проконтролировал Борис Елкин

Ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове проконтролировал глава администрации областного центра Борис Елкин. Об этом сити-менеджер сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Как отметил глава администрации, инженерные сети - водопровод, хозяйственно-бытовая и ливневая канализация - уже практически готовы.

«На участке от улицы Набат до улицы Александра Невского идет устройство земляного полотна. Материалы в наличии, в течение двух недель подрядчик пообещал завершить этот вид работ. Следующим этапом начнется отсыпка дороги щебеночно-песчаной смесью», - пояснил Борис Елкин.

Также он добавил, что на отрезке дороги от улицы Александра Невского до улицы Ипподромной уже идут работы по устройству дорожной одежды. Кроме того, строители демонтировали старые опоры освещения. Таким образом, у подрядчика появилась возможность начать работы на тротуарах и в зеленой зоне.

Борис Елкин акцентировал внимание подрядной организации на необходимость соблюдения плана-графика, чтобы, как и планировалось, в мае начать укладывать асфальт.

«Обсудили также вопрос подъезда к жилым домам по левой стороне улицы. Водители ничего не придумали лучше, как объезжать участок ремонта по пешеходным дорожкам и газонам. В то же время подъездной путь сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Договорились с подрядчиком, что на этой неделе он закончит устройство коммуникаций и отсыплет подъезд к дома №44 по улице Леона Поземского твердыми материалами», - отметил сити-менеджер и добавил, что поручил содержать в должном виде проезд к Советской набережной.