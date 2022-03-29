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В Великих Луках решили проблему подтопления тротуара после обращения к главе города

Проблему подтопления тротуара решили в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Николая Козловского в соцсети «ВКонтакте»

«Неоднократно от великолучан поступали обращения по поводу подтопления тротуара на улице Зверева, 32.

Направил в адрес администрации предписание о необходимости устранения проблемы в максимально короткие сроки», – написал Николай Козловский.



1 апреля работники предприятия «Дорожно-строительное управление» подняли тротуар и бордюр. Это позволит избежать скопления воды после дождей или во время таяния снега на пешеходной дорожке, добавил глава Великих Лук.