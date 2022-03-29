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Грунтовую дорогу на улице Максима Горького приведут в порядок в Великих Луках

Грунтовую дорогу на улице Максима Горького приведут в порядок в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

28 марта специалисты жилищно-коммунального хозяйства провели обследование на предмет состояния дорожного полотна на данном участке. «Дорожное полотно по улице Максима Горького по паспорту дорог является грунтовой дорогой. В связи с этим предусмотрены работы только по профилированию дорожного полотна с подсыпкой песчано-гравийной смесью», - отметил он.

«По результатам проведенного обследования было выяснено: по улице Максима Горького (в районе дома №4 и дома №13) подрядной организацией АО "Газпром газораспределение Псков" выполнялись работы по прокладке газопровода. После этого подрядчиком выполнялись работы по первичному восстановлению нарушенного дорожного полотна», - сообщил Николай Козловский.

С целью приведения в порядок указанного участка дороги, управление ЖКХ приняло решение направить в адрес подрядной организации письмо о необходимости в рамках гарантийных обязательств произвести работы по благоустройству дорожного полотна в районе дома №4 и дома №13 на улице Максима Горького. «Работы будут выполнены», - подчеркнул глава города.

Кроме того, данную грунтовую дорогу включили в график профилирования дорожного полотна автогрейдером на апрель. Работы проведут при наступлении благоприятных погодных условий, уточнил Николай Козловский.

Также глава Великих Лук напомнил, что этом году запланировано строительство дорог на улицах Камышовой и Антонова. «Это район новой школы. С появлением этой информации у отдельных жителей данных улиц возник вопрос: как будет организован подъезд и подход к домам, расположенным на этих улицах. Вопрос логичен, и это недоработки со стороны ЖКХ, что вовремя не предоставили жильцам данных домов всю необходимую подробную информацию», - заметил он.

«Сообщаю, что во время строительства дороги вопросы проезда и прохода к домам будут решаться в индивидуальном порядке с учетом проведения работ. Возможно использование дощатых настилов и плит для проезда», - разъяснил Николай Козловский.