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Тротуары на улице Советской Армии в Пскове решили ремонтировать поэтапно

Тротуары на улице Советской Армии в Пскове решили ремонтировать поэтапно, чтобы дать возможность пешеходам передвигаться вдоль улицы. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин,

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Картинка уже вырисовывается: тротуары будут широкими, от 2 до 3 метров, и безопасными. От проезжей части, где это необходимо, они будут отделены пешеходным ограждением. Запланирована также посадка кустов кизильника и посев газонов», - рассказал Борис Елкин в своем телеграм-канале.

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Сейчас подрядная организация работает на участке между 1-й Поселочной и Железнодорожной улицами: устанавливает новый бортовой камень и ведет устройство основания тротуаров. Как только позволит погода, начнется асфальтирование, заметил сити-менеджер Пскова.

Затем подрядчик приступит к аналогичным работам на участке от улицы Железнодорожной до Ленинградского шоссе. Всего будет приведено в порядок более пяти километров тротуаров, а также съезды и автобусные остановки.

Работы идут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Контракт должен быть исполнен до 18 августа.