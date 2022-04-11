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В Великих Луках начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом

Ямочный ремонт дорог горячим асфальтом начали проводить в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: станица Николая Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

«На улице установилась благоприятная погода, начался ямочный ремонт горячим асфальтом. <...> Эта технология позволит увеличить площади и качество ремонта», - написал Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 11 апреля, бригада специалистов работала в Заречной части города.