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Интеллектуальная система контролирует светофоры на двух перекрестках в Пскове

Интеллектуальная система контролирует светофоры на двух перекрестках в Пскове. Об этом исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов сообщил «ВКонтакте».

Фото: Виталий Рахманов / «ВКонтакте»

Такая система сейчас работает на перекрестках Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой, а также Рижского проспекта и улицы Рокосовского. Принцип работы заключается в использовании технологии цифрового зрения. Нейронная сеть по объему трафика принимает решения об изменении длительности циклов светофоров по всем направлениям.

В часы наибольшей нагрузки на транспортные узлы (утро, обед и вечер) система удлиняет время циклов на наиболее загруженных направлениях и, наоборот, в часы наименьшей нагрузки время циклов уменьшается.

Например, статистика показывает что в среднем на перекрестке Октябрьский/Кузнецкая количество транспорта, проезжающих через перекресток за один цикл увеличилось на 17%. При этом средняя длительность светофорного цикла уменьшилась на 36%. В итоге это привело к увеличению эффективности транспортной развязки на 44%, пояснил Виталий Рахманов.

«Продолжаем следить за экспериментом, возможно в ближайшее время такими системами будут оснащены все ключевые транспортные развязки! Это позволит нам применять более продвинутые технологии контроля городского трафика, такие как "зеленая волна" и другие», - заключил Виталий Рахманов.