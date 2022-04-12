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Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову

По результатам государственной историко-культурной экспертизы получено положительное заключение по строительству нового пешеходного моста через реку Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«По результатам рассмотрения раздела документации экспертом сделан вывод

о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта

культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля" <...> при проведении работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при строительстве пешеходного мостового перехода через реку Пскову», - говорится в тексте заключения.

В документе отмечается, что допустимая величина осадки грунта Ансамбля Кремля - 5 мм - не будет превышена. «Максимальные дополнительные деформации объекта культурного наследия, попадающего в зону возможного влияния от строительства моста, не превышают предельно допустимых нормативных значений», - отмечается в документе.

С актом по результатам экспертизы можно ознакомиться по ссылке.

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Ранее сообщалось, что совет по вопросам охраны объектов культурного наследия одобрил доработанные эскизы пешеходного мостового перехода через реку Пскову.