Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову

По результатам государственной историко-культурной экспертизы получено положительное заключение по строительству нового пешеходного моста через реку Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
«По результатам рассмотрения раздела документации экспертом сделан вывод
о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта
культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля" <...> при проведении работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при строительстве пешеходного мостового перехода через реку Пскову», - говорится в тексте заключения.
С актом по результатам экспертизы можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что совет по вопросам охраны объектов культурного наследия одобрил доработанные эскизы пешеходного мостового перехода через реку Пскову.