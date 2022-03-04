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Доработанные эскизы пешеходного моста через реку Пскову одобрил совет по вопросам охраны ОКН

Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия одобрил доработанные эскизы пешеходного мостового перехода через реку Пскову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Доработанные эскизы глава региона обсудил с председателем областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. «Поручил проработать возможности для получения финансирования на подготовку документации, а затем и реализацию проекта», - отметил губернатор.

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Также Михаил Ведерников и Вадим Нэдик обсудили первоочередные задачи в сфере охраны культурного наследия Псковской области на рабочей встрече. Так, сейчас продолжается приведение в порядок инфраструктуры вокруг объектов культурного наследия в Пскове. Второй год идет работа по 13 отдельным проектам объединенных зон охраны. На завершение работ направят 4 миллиона рублей.

В зоны охраны попадут различные стационарные и не стационарные объекты, поэтому комитет работает в тесном взаимодействии с предпринимателями и администрацией города. Интересы бизнеса и общественных организаций будут максимально учтены, отметил губернатор.