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Светофоры заменят в Невеле до 1 июля

В городе Невеле заменят светофоры на пересечении улиц Ленкоммуны и Урицкого. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, администрация района заказала эти работы с начальной ценой 761,970 тыс. рублей.

На торги поступило 8 заявок, цена уменьшилась более чем в два раза и составила 290,788 тыс. рублей. Победитель - ООО «Скорпион-Групп». Организацию возглавляет Юрий Бурлин – также директор ООО «Комсервис», обслуживающего светофоры на территории Пскова.

Устаревшие светофоры заменят до 1 июля 2022 года.