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Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре

Приступить к укладке нового асфальта на Советском (Троицком) мосту в Пскове подрядчик планирует в октябре 2022 года, заявил глава городской администрации Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

В среду, 13 апреля, на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы депутаты обсудили отчет главы администрации Пскова о результатах его деятельности и деятельности администрации города за 2021 год.

В ходе заседания главе администрации задали ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности муниципалитета. В частности, заместитель главы города Александр Баев поинтересовался, как проходят работы по ремонту Советского моста. Борис Елкин ответил, что они идут в соответствии с графиком, в октябре подрядчик планирует приступить к укладке нового асфальта, и до конца этого года ремонт будет полностью завершен.

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Также речь шла о создании новых образовательных учреждений, и депутат гордумы Федор Постнов при строительстве школ предложил позаботиться о парковочных местах для персонала. Ему пояснили, что по действующим нормативам в таких случаях предусматриваются только парковочные места для посадки и высадки школьников из расчета одно место на 100 учащихся.

После обсуждения участники совместного заседания проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии городской Думы.