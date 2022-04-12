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Три месяца уйдет на устройство временного объезда закрытого моста в Опочецком районе

Примерно три месяца понадобится для устройства временного объезда в связи с закрытием моста через реку Кудка. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 14 апреля, отвечая на обращения, которых на сайте губернатора опубликовали сразу несколько. Во всех местные жители просят организовать временную переправу.

«По какой причине не возводится временный мост при ширине реки 5 метров и глубине 1 метр? Почему не учитывается отказ граждан следовать путям предоставленного объезда. Скорая помощь, пожарная охрана, полиция не смогут уложиться в определенные нормативы при вызове, следуя путем объезда», - отмечается в одном из обращений.

В обращении от имени 331 жителя Болгатовской волости говорится, что транспортная доступность районного центра будет заблокирована. Предлагаемые варианты объезда увеличивают путь на 70 км в каждую сторону или больше. Жители опасаются, что в отдаленных деревнях увеличится стоимость продуктов первой необходимости. На «отрезанной» от мира территории находятся ФАПы, Теребенская средняя школа, Болгатовский психоневрологический интернат.

В ответе Станислава Стармолотова сообщается, что временное прекращение движения транспортных средств по мостовому сооружению через реку Кудка, расположенному на участке автодороги Новоржев – Опочка (51+903 км), введено в связи с выявлением дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

В качестве объезда используются участки автомобильных дорог Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия и Новгородка – Пушкинские Горы, Пушкинские Горы – Локня.

Определена подрядная организация – ООО «Автомобильные дороги Пскова». Ожидаемое время подписания контракта – конец апреля 2022 года. «Проектом предусмотрено устройство рабочего моста для монтажа новых мостовых конструкций, для обеспечения проезда данный рабочий мост будет разрешено использовать участникам дорожного движения», - уточнил Станислав Стармолотов.

После подписания контракта первоочередной задачей подрядчика будет устройство временного объезда для обеспечения проезда местных жителей. Срок его возведения - примерно три месяца при благоприятных погодных условиях. Завершение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в полном объеме ожидается 31 августа 2023 года.

Для организации автобусного движения с учетом закрытия движения по мосту через реку Кудка предполагается стыковка двух автобусов (до и после моста) с пешим переходом через мост граждан. Временные интервалы движения автобуса, а также стоимость за проезд останутся неизменными. В течение двух недель планируется выполнить работы по устройству разворотных площадок для автобусов в непосредственной близости от аварийного моста.