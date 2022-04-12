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«Карта убитых дорог»: для псковичей запустили «горячую линию»

В рамках проекта «Карта убитых дорог» для жителей Псковской области проведут «горячую линию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе движения «Убитые дороги».

Теперь получить интересующую информацию о дорогах можно здесь и сейчас по номеру телефона: 8 800 234-48-04. Специалисты будут обрабатывать звонки с 9.00 до 18.00 (по московскому времени) в будние дни.

Пользователи смогут передать информацию по «убитой дороге», аварийному участку, неправильно установленному знаку или камере, стертой разметке и так далее, а также получить помощь в их решении. Специалисты помогут составить обращение, определить собственника дороги, разобраться с нормативной базой.

В ближайшее время будет опубликован телефонный справочник. В нем можно будет найти номера телефонов диспетчерских служб, которые круглосуточно принимают оперативную информацию по состоянию дорог всех уровней в каждом регионе РФ. Кроме того можно оставить заявку о плохой дороге через сайт или мобильное приложение «Карта убитых дорог».

Проект реализует общественное движение «Убитые дороги» при поддержке ассоциации волонтерских центров в рамках премии «Мы вместе».