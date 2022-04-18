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В Великих Луках оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства подземного перехода

Подрядную организацию, занимающуюся строительством подземного перехода на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, привлекли к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ООО «Энергогазстроймонтаж». Установлено, что управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города и указанная компания 9 декабря 2019 года заключили муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов. Согласно дополнительному соглашению №4 от 22 января 2021 года, была назначена новая дата окончания работ - 30 ноября 2021 года включительно. Однако организация в установленный срок в полном объеме работы не выполнила.

Частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ предусматривается административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В связи с этим прокурор возбудил административное дело в отношении директора ООО «Энергогазстроймонтаж». Мировой судья признал его виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.