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До 8 мая ограничат движение автотранспорта по улице Труда в Пскове

До 8 мая будет ограничено движение автотранспорта по улице Труда в Пскове, на участке от дома №4 до пешеходного светофора у дома №18, в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Автобусное движение на участке сохранится, отмечается в сообщении.

Подрядчик отфрезерует старое покрытие и приступит к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы проводятся в рамках ремонта улицы Труда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.