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Продолжаются работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки»

Продолжаются работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

Фото: пресс-служба Росгранстроя

На строительную площадку привезли бетон и бетонные смеси, готовые бетонные блоки, щебень и песок, эмаль, арматуру, металлические конструкции, гофрированные трубы и фасонные элементы для наружных сетей водоснабжения и канализации.

В настоящее время выполняются работы по монтажу монолитных конструкций фундамента резервуара для сбора дождевых стоков, входных групп служебно-производственного здания для пропуска туристических групп, осуществляется укладка газоблоков в служебно-производственном здании таможенного оформления, монтаж трубопроводов наружных сетей водоснабжения и канализации. На объекте задействовано 45 человек и 8 единиц строительной техники.

Как отметило подведомственное Минтрансу России Росгранстрой, в рамках реализации проекта проведут реконструкцию служебно-производственного здания таможенного оформления, здания эксплуатационной и кинологической служб, построят новое здание углубленного досмотра грузового транспорта, заменят очистные сооружения котельной.

В общей сложности модернизируют 54 объекта на погранпереходе. Как заметили в учреждении, это позволит обеспечить пропуск транспорта в соответствии с тенденциями растущего грузопотока. Пропускная способность «Бурачков» увеличится до 2 тысяч автомобилей и до 4 тысяч человек в сутки.

«Работы по реконструкции погранперехода "Бурачки" проводятся без приостановки его функционирования. Это решение обусловлено высокой востребованностью этого пункта пропуска, где через границу перемещается более половины всех грузов, идущих через Псковскую область. Такой режим замедляет темпы работ, однако дает возможность использовать погранпереход», - заметили в Росгранстрое.

В целях улучшения состояния дорожного покрытия на период реконструкции пункта пропуска в сентябре текущего года в рабочей зоне выполнили ямочный ремонт с применением асфальтобетонной смеси.