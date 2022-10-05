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Пешеходную зону сделают на участке у дома №6 на улице Алексея Алехина в Пскове

Пешеходную зону выделят на участке у дома №6 на улице Алексея Алехина до кабинета врача общей практики в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков совместно с начальником управления городского хозяйства администрации города Пскова Александром Грацким проконтролировал ход ремонтных работ межквартального проезда между домами №8 и №10 на улице Алексея Алехина в районе Овсище.

Во встрече также приняли участие представители подрядной организации и активисты микрорайона.

«Я озвучил опасения местных жителей, что после выполнения ремонта на данном участке количество желающих сократить свой путь через дворы возрастет. Это повысит риски для пешеходов. При этом тротуар в данном месте не предусмотрен, и в рамках действующего контракта его сделать невозможно», - отметил Григорий Стороненков.

Представители подрядной организации нашли выход и предложили выделить пешеходную зону на участке от улица Алексея Алехина, 6 до кабинета врача общей практики.

«Спасибо, что слышите запросы жителей!» - подытожил депутат городской Думы.