АвтоМир / Дороги

Три междворовых проезда отремонтируют в Пскове до конца ноября

Ремонт трех междворовых проездов выполнят в Пскове до конца ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Рабочие приступили к исполнению второго контракта на ремонт междворовых проездов. На очереди три: от улицы Гражданской до дома №11б, у дома №39 на Октябрьском проспекте, у домов №№ 44, 46,48 на улице Рокоссовского, рассказал Борис Елкин.

«В планах - заменить асфальтовое покрытие, а на улице Гражданской еще и отремонтировать тротуар. Все работы будут выполнены до конца ноября», – отметил сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что подрядчик приводит в порядок проезд от дома №6 до дома №10 на улице Алексея Алехина в Пскове.