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Правительство утвердило касающиеся электросамокатов изменения в ПДД

Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно изменениям:

ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 километров в час;

заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов, при этом у пешеходов всегда приоритет;

пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;

проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;

выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.

Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге. «Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам», - отмечено в постановлении.