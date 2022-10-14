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Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове

Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, участок дороги на проспекте Энтузиастов от дома №3 до дома №11 (по направлению движения в сторону улицы Ипподромной) будет закрыт для движения с 8:00 22 октября до 8:00 23 октября.

Временное прекращение движения в обратном направлении от дома №11 до дома №3 по проспекту Энтузиастов (по направлению движения от улицы Ипподромной) введут с 8:00 29 октября до 8:00 30 октября.

Напомним, что перекрытия вводятся в связи с проведением работ по прокладке наружных инженерных сетей в рамках строительства сетевого коллектора ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» на Запсковье. В качестве объезда водителям рекомендуют использовать улицы Леона Поземского и Труда.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.