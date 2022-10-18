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Заключен контракт на ремонт ведущих к Fjord Plaza тротуаров в Пскове

Управление городского хозяйства администрации города Пскова по итогам конкурса заключило контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по Рижскому проспекту. В контракт входят два участка общей протяженностью 950 метров – от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской и от улицы Балтийской до съезда к торгово-развлекательному центру Fjord Plaza, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Схема: пресс-служба администрации города Пскова

Второй участок проходит вплотную к оживленной магистрали и многие псковичи обращались в муниципалитет с просьбой организовать безопасное передвижение пешеходов, напомнили в пресс-службе.

Работами займется подрядная организация ООО «Дорожник- 2010». Специалисты проведут подготовительные работы, разберут существующие бортовые камни и асфальтобетонное покрытие. Затем подрядчик подготовит основание для будущего тротуара, установит бортовые камни и железобетонные плиты для покрытий. Пешеходные дорожки заасфальтируют. Кроме того, подрядная организация восстановит нарушенное асфальтобетонное покрытие проезжей части у бортовых камней, установит пешеходное ограждение и посеет газон.

Гарантия на покрытие тротуара и основание дорожной одежды составит 4 года, на пешеходное ограждение – 3 года, на бортовой камень – 2 года.

Завершить все работы необходимо до 28 июля 2023 года. Финансирование осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».