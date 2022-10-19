АвтоМир / Дороги

Готовится новый конкурс на продолжение строительства Северного обхода Пскова

В Пскове готовятся объявить конкурс на продолжение строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города. Об этом Псковской Ленте Новостей в ответ на запрос сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«В настоящее время формируется пакет документов с целью проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по строительству Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс)», - говорится в ответе. Планируемые сроки выполнения работ по строительству Северного обхода Пскова (2-ой пусковой комплекс) – 2022-2026 годы.

2-й пусковой комплекс Северного обхода должен соединить две федеральные дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков и А-212 Псков - Изборск в обход областного центра, региональную дорогу Р-60 Псков – Гдов – Сланцы. Важной составной частью проекта является новый мост через реку Великую. Завершение строительства обеспечит необходимую транспортную инфраструктуру для функционирования особой экономической зоны «Моглино». Строительство второго комплекса началось в 2016 году.

В ноябре 2019 года государственный контракт на строительство дороги с ООО «Технострой» расторгли. На объекте провели работы по консервации. Проведен перерасчет стоимости строительства дороги.

Смотрите также На строительство Северного обхода в Пскове направят 7 миллиардов рублей

В июне 2022 года строительство Северного обхода города Пскова (2-го пускового комплекса) включили в пятилетний план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог в РФ на 2023-2027 годы. Бюджет программы составляет более 7 миллиардов рублей.