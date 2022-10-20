«Вафельную» разметку нанесут на 11 перекрестках в Пскове

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало нанесение «вафельной» разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Фото: Telegram / «Псков. За рулем»
Начальная цена контракта составляет 10 млн 448 тысяч 190 рублей. Подача заявок продлится до 27 октября. Подрядчика определят 31 октября.
В списке указано 11 адресов:
Согласно контракту, подрядчик также должен установить дорожные знаки 1.35 «Участок перекрестка» в количестве 43 штук.