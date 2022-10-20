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«Вафельную» разметку нанесут на 11 перекрестках в Пскове

Согласно контракту, подрядчик также должен установить дорожные знаки 1.35 «Участок перекрестка» в количестве 43 штук.

Начальная цена контракта составляет 10 млн 448 тысяч 190 рублей. Подача заявок продлится до 27 октября. Подрядчика определят 31 октября.

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало нанесение «вафельной» разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

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