На съезде с дороги Новгородка-Новоржев в Пушкиногорском округе начали укладывать асфальт

Началась укладка асфальта на съезде с дороги Новгородка-Новоржев — со стороны нового кладбища до АЗС — в рамках ремонтных работ на улице Пушкинской от Святогорского Свято-Успенского монастыря в сторону старой площади (площади Победы) в Пушкиногорском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, ️работы по ремонту дороги и устройству новых тротуаров идут активными темпами.