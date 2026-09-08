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На съезде с дороги Новгородка-Новоржев в Пушкиногорском округе начали укладывать асфальт

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Началась укладка асфальта на съезде с дороги Новгородка-Новоржев — со стороны нового кладбища до АЗС — в рамках ремонтных работ на улице Пушкинской от Святогорского Свято-Успенского монастыря в сторону старой площади (площади Победы) в Пушкиногорском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, ️работы по ремонту дороги и устройству новых тротуаров идут активными темпами.

 
«Понимаю, что и для водителей, и для пешеходов проводимые ремонтные работы являются определенным неудобством, но оно временно! Качественные дороги и тротуары, особенно в центре поселка, напрямую формируют впечатление о территории и ее привлекательности и удобстве для проживания и посещения. Подрядчик работают ежедневно, чтобы завершить все работы в срок!» — заключила Оксана Филиппова.

 

 

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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