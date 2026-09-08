Станислав Стармолотов: Сложнее моста, чем на Северном обходе, нет в области

С технологической точки зрения, строящийся мост на Северном обходе Пскова является самым сложным в регионе. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов.

«Сложным был еще цепной мост в Острове, но из-за того, что это культурный объект. Мост Александра Невского не могу оценить, потому что когда его строили, я еще маленьким был, бегал по стройке. Мост на Северном обходе будет самым длинным. В настоящий момент сложнее объекта в области нет», – заявил Станислав Стармолотов.

Гость студии отметил, что подрядчик ведет работы по графику, без отставаний.

«Темпы хорошие. Все идет по графику, отставаний нет. Основные работы – это мост. Осталось возвести пятую опору. Идет укрепительная сборка металлоконструкций. Наносится защитное покрытие. Ведутся работы по переустройству сетей. Объект живет и работает в своем графике. Там, где есть возможность, работы ведутся круглосуточно. Стройка не может быть бесшумной, поэтому приходится иногда останавливать работы ночью. А так могли бы ряд работ выполнить быстрее. Подрядчик готов работать круглосуточно. Вообще, можно сказать, что нам повезло с подрядчиком», – сообщил министр.

Напомним, общая длина Северного обхода составляет 8,7 км. Проект включает 4-полосную трассу, 2 транспортные развязки, 6 путепроводов и новый мост через Великую. Обход соединит федеральные трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией, а также обеспечит удобный выезд к особой экономической зоне «Моглино».