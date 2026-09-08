«Рено» с пьяным водителем застрял под трубой в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября на улице Маргелова у дома №23.

Мужчина 1995 года рождения за рулем «Рено Логан» совершил наезд на препятствие – трубу.

Пострадавших нет.

У водителя выявлено алкогольное опьянение - 0,482 мг на литр. Возбуждено дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в нетрезвом виде, направлено в суд для принятия решения.