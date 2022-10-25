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Осеннюю листву убрали более чем на 10 улицах Пскова

Осеннюю листву продолжают убирать на улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города (подметание тротуаров; очистка проезжей части от грязи, пыли и листьев; вывоз мусора с автобусных остановок; очистка посадочных площадок; уборка крупного мусора с зелёных зон; очистка крышек дождеприёмных колодцев) проводится круглосуточно», - отметили в «СитиИнвестГрупп».

Сезонное сгребание листвы с зелёных зон на сегодняшний день выполнено на следующих улицах: Текстильная, Олега Кошевого, Сиреневый Бульвар, Школьная, Труда, Максима Горького, Юбилейная, Набат, Звёздная, Первомайская, Волкова, Герцена, Рижский проспект, Пароменская.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: