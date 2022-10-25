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Новую схему движения организуют на пересечении двух улиц на Завеличье

В ближайшее время будет организована новая схема движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове на пересечении с улицами Западной и Михайловской. А в перспективе – 2-я очередь реконструкции. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин

Напомним, что движение автотранспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, где продолжается реконструкция дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», планируют полностью открыть 25 октября.