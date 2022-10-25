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К укладке верхнего слоя асфальта приступили на платной дороге в Печорском районе

На участке автодороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в Печорском районе дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

При реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется транспортно-востребованным участкам автомобильных дорог, уточнили в учреждении.

Так, на платной автомобильной дороге граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в Печорском районе трасса испытывает высокую нагрузку транзитного транспорта.

На участке дороги протяженностью семь километров дорожники приступили к укладке верхнего слоя. Впереди ожидается ремонт автобусных остановок.

Срок завершения работ на указанном участке – до 1 декабря этого года. Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ».