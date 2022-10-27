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АвтоМир / Дороги

Возможность отмены запрета поворотов налево на улице Поземского в Пскове прокомментировал Владимир Папорт

27.10.2022 16:38|ПсковКомментариев: 0

Возможность отмены запрета поворотов налево на улице Леона Поземского в Пскове, введенных после завершения реконструкции улицы, прокомментировал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сохранить поворот налево не рекомендуется по Венской конвенции безопасности дорожного движения: не рекомендуется устройство левого поворота на четырехполосной дороге с двухсторонним движением вне светофорного объекта», – отметил гость студии.

Владимир Папорт также уточнил, что если будет и далее возникать проблемный вопрос, администрация города сможет рассмотреть предложения об изменении организации дорожного движения.

Напомним, после завершения реконструкции улицы Леона Поземского по новой разметке на участке от улицы Ипподромной до Набат запрещены все повороты налево.

Теги: #дороги Пскова #реконструкция Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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