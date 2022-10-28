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Обочины дороги привели в порядок после вмешательства прокуратуры в Порховском районе

Прокуратура Порховского района провела проверку по обращению местного жителя по вопросу ненадлежащего содержания автомобильных дорог Щенецкий Бор-Александрово-Раково, Заозерье-Бродовичи-Дубье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Эксплуатационное состояние обочин автомобильной дороги Щенецкий Бор-Александрово-Раково, расположенной на территории Порховского района не соответствует нормативным требованиям. Из-за зарастания обочин дороги древесно-кустарниковой растительностью создается опасность для движения транспортных средств.

Прокурор Порховского района в адрес ЗАО «Порховмелиарация», обслуживающего данную дорогу, внес представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

В настоящее время по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные в ходе проверки нарушения закона устранили, добавили в пресс-службе.