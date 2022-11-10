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Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе

Движение транспортных средств по мосту через Судовицкий канал временно прекращается в Новоржевском районе с 15 ноября по 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Участок расположен на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Локня (км 21+719 – км 21+741).

Ограничение ввели в связи с аварийным состоянием сопряжения моста и необходимостью выполнения ремонтных работ, отметили в комитете.

В качестве объезда предлагается использовать участки автомобильных дорог Пушкинские Горы – Локня, Новоржев – Опочка, Овчино – Дубровы – Литово.