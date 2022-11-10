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Платные автостоянки планируют сделать на вокзале и в аэропорту Пскова

Платные автостоянки планируют сделать в аэропорту и на железнодорожном вокзале в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на комментарии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Позвольте коснуться темы и аэропорта, и железнодорожного вокзала. Может, рассмотрите такой вариант, как платная охраняемая стоянка для авто? Ведь очень удобно приехать и в аэропорт, и на железнодорожный вокзал на своем личном авто, оставить его на стоянке, а по возвращении в город сесть в машину и уехать. Я думаю, многие люди поддержат такой вариант для пассажиров», - предложила женщина под одной из публикаций главы региона.

«Это в планах», - ответил Михаил Ведерников.