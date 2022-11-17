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«Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю

Капитальный ремонт автомобильной дороги Псков - Большая Дуга - Стороп продолжается в Псковском районе. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок приводится участок дороги км 6+100 - км 7+200. Работы ведутся силами ГБУ ПО «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога проходит по Псковскому району к деревне Купровщина с выходом на Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь. Объект имеет важную социальную составляющую, так как по нему проходит регулярное автобусное сообщение.

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На объекте выполнены работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, кустарника и деревьев, произведены земляные работы, устройство водопропускных труб, водосбросы по откосу насыпи, тротуары, остановки и съезды. Кроме того, дорожники заменили конструкцию дорожной одежды и уложили три слоя асфальтобетона: верхний слой основания толщиной 7 см и еще два слоя покрытия по 5 см. Для безопасности дорожного движения нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Сейчас ведутся работы по установке пешеходного ограждения, дорожных знаков, укреплению обочин, бровки земельного полотна и откосов растительным грунтом с посевом трав. В ближайшее время планируется приступить к установке сигнальных столбиков и укрепительным работам на трубах. Срок окончания работ – декабрь этого года.

В комитете добавили, что в районе автобусных остановок будет выполнено наружное освещение по нацпроекту. На сегодняшний день уже заключен контракт на выполнение этих работ.