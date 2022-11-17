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«Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда на Завеличье

ООО «Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда от улицы Байкова, проходящего вдоль дома № 48 по улице Рокоссовского в Пскове, за 3 млн 855 тысяч 426 рублей. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок. Всего на конкурс поступило три заявки.

В ходе торгов стоимость ремонта уменьшилась на 250 тысяч рублей. Начальная цена составляла 4 млн 105 тыс. 885,49 рублей.

Среди дорожных объектов компании в 2022 году: участки дороги Гдов – Брагино, Палкино-Харино.

Как сообщалось ранее, подрядчику предстоит выполнить ремонт улицы без перерывов движения транспортного потока. Протяженность участка – 0,092 км. В списке работ - фрезерование существующего верхнего слоя покрытия проезжей части на глубину до 5 см площадью 681,2 квадратного метра, ремонт тротуара с устройством покрытия из асфальтобетона (тип А5Вл) на площади 231 квадратного метра, восстановление зеленой зоны площадью 163 квадратных метра, нанесение разметки 1.14.1 (белая) на площади 11,2 квадратного метра.

Дата окончания работ – 21 июля 2023 года.