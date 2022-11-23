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«СитиИнвестГрупп» задействует ГИБДД для борьбы с нарушителями правил парковки в Пскове

ООО «СитиИнвестГрупп» задействует ГИБДД для эвакуации неправильно припаркованных и мешающих уборке снега автомобилей в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«К сожалению, дублёр на улице Инженерной мы не в силах очистить от снега из-за несоблюдения требований дорожных знаков водителями», – отметили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Со следующей недели сотрудники компании планируют просить помощи у ГИБДД для решения подобных вопросов.

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Ранее сообщалось, что привлекать ГИБДД к помощи в уборке снега во дворах домов предложили представители управляющих компаний в Пскове.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: