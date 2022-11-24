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Возобновлено движение по мосту через Судовицкий канал в Новоржевском районе

Возобновлено движение по мосту через Судовицкий канал в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Временное прекращение движения транспортных средств по мосту через Судовицкий канал, расположенному на участке автомобильной дороги «Пушкинские Горы - Локня» км 21+719 - 21+741, было введено в связи с аварийным состоянием сопряжения моста и необходимостью выполнения ремонтных работ.

В настоящее время все ремонтно-восстановительные работы по сопряжению моста завершены. Движение на участке возобновлено.