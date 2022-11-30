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Подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря

Подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Ориентировочно, 9 декабря, если не подведёт погода. Если снегопад в этот день будет, то работы придётся перенести», - сказал Александр Грацкий.

Он отметил, что 9 декабря планируется заасфальтировать только подъезды к мосту, класть асфальт на пролёт будут отдельно. «Пролёт заасфальтурем отдельно, другим асфальтобетом, там другой тип совершенно, дата тоже будет другая», - пояснил руководитель УГХ Пскова.

Александр Грацкий добавил, что планы открыть движение транспорта по мосту до конца 2022 года остаются в силе.