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АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь об укладке асфальта на Троицком мосту

02.12.2022 14:35|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжается реконструкция Троицкого моста. Из глобальных работ осталась только укладка асфальта, которую будут проводить в два этапа. Сначала заасфальтируют подъезды к мосту, а после — пролёты. Почему укладку покрытия будут проводить поэтапно, а не в один день? Нет ли угрозы того, что погодные условия не позволят открыть мост до конца года? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

 

- Владимир Васильевич, асфальтировать подъезды к Троицкому мосту планируют 9 декабря, если позволят погодные условия. При этом на самом мосту асфальт будут класть в другой день, дату ещё не объявляли. Скажите, почему асфальт будут класть в разные дни? Будут ли отличаться составы покрытия?

- Там другой вид асфальта, другое оборудование, поэтому класть асфальт на подъездах к мосту и на самом мосту нужно в разные дни. Да, состав асфальта отличается.

- Асфальт, который будут класть, как-то адаптирован к укладке в снег и морозы?

- Если технологически это будет позволять, то да, его адаптируют. Больше температуру дадут. Все будет зависеть от укатки, от осадков. Главное, чтобы не было осадков. Насколько я знаю, генеральный подрядчик накрыл основание плёнкой, так что чистить там ничего не нужно будет. Осадки туда в виде снега сейчас не попадают.

- Есть ли представление, когда работы по укладке асфальта будут полностью завершены?

- На самом пролёте - затрудняюсь сказать, а на подъездах к мосту, думаю, до конца следующей недели уложат, если не будет форс-мажорных обстоятельств. Работа предстоит достаточно сложная, это обусловлено и погодными условиями, и некоторой стеснённостью.

- После укладки асфальта как много времени понадобится для открытия движения?

- Я думаю, подрядчик наведёт порядок на строительной площадке, и всё. Примерно пару дней.

- Не застала ли погода подрядчика врасплох? Есть ли риски, что мост не откроют до конца года?

- Нет, погода не застала подрядчика врасплох. Все идёт по плану: до конца года мост откроют. Подрядчик сроки не нарушил, он впереди графика идёт. Они ведь не должны были в этом году мост открывать, но для удобства жителей подрядчик пошёл навстречу и решил раньше времени движение открыть.

- Владимир Васильевич, а сами вы ждёте открытия движения по мосту?

- Конечно, жду! Напомню, там находится администрация Псковского района, а это мой избирательный округ, мне часто приходится там бывать. После открытия движения мой маршрут значительно сократится.

Беседовала Ксения Иванова

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #дороги #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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