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«Псковавтодор» получил партию новой уборочной и грузовой техники

Новая уборочная и грузовая техника пополнила автопарк предприятия «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

С новым поступлением ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Автобусный парк пополнился на 15 единиц техники. Среди них: пять грейдеров, два трактора, тягач, прицепное оборудование, грузовые машины и легковой автомобиль. Все машины отечественные, кроме тракторов «МТЗ» и тягача «МАЗ». Новые грейдеры в ближайшее время отправятся в районы для уборки дорог от снега.

Кроме того, в «Псковавтодоре» ждут две комбинированные дорожные машины и экскаватор.

Также дорожное предприятие проведет конкурсные процедуры на приобретение катка, экскаватора и погрузчика. Как отметил и.о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Павел Кипрушев, вся техника взята в лизинг, общая стоимость составит около 160 млн рублей. Средства выделены из регионального дорожного фонда.

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что парк дорожного предприятия активно обновляется последние три года. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области также активно с ним взаимодействует по этому вопросу.

Губернатор положительно оценил работу по поддержке и обновлению «Псковавтодора».