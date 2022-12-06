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Власти дали поручение начать вывозить снег с улиц Пскова

Власти дали поручение начать вывозить снег с улиц Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Борис Елкин.

«Есть несколько вариантов по вывозу (снега — ред.). Сейчас этот вопрос до конца прорабатывается. Сколько? Пока объём вывоза был небольшой. В первую очередь, мы вывозили с искусственных сооружений — с мостов города. Сейчас уже, буквально вчера, мы общались с подрядчиками, дали поручение потихоньку собирать снег и с улиц города, потому что небольшие снежные валы уже появляются на улицах, но их пока не очень большое количество, но, чтобы не запускать этот процесс, надо постепенно уже начинать его вывозить», - сказал Борис Елкин.

Ранее Борис Елкин заявил о нехватке снегоуборочной техники в Пскове.