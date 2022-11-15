Борис Елкин заявил о нехватке снегоуборочной техники в Пскове

Один новый трактор закупили для уборки снега в Пскове в этом году. Если в бюджете останутся сэкономленные средства, закупка снегоуборочной техники продолжится. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.
Комментируя уборку дворов, от отметил, что есть замечания по работе некоторых управляющих компаний, но серьезных проблем пока не возникало.
«Наверное, стоит отметить, что ещё и серьёзных снегопадов не было. На этой неделе обещают более обильные осадки, и, наверное, оценить нашу работу надо будет уже после более серьёзных осадков», - добавил глава Пскова.