ЖКХ

Борис Елкин заявил о нехватке снегоуборочной техники в Пскове

Один новый трактор закупили для уборки снега в Пскове в этом году. Если в бюджете останутся сэкономленные средства, закупка снегоуборочной техники продолжится. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«В этом году, конечно, мы купили всего один трактор дополнительно к тому, что было. Это на самом деле для города мало. Я ещё в том году и в начале этого говорил, что, конечно, нужно обновлять материально-техническую базу нашего казённого учреждения. Но, к сожалению, в этом году были сэкономленные средства - получилось пока купить один (трактор - ред.) дополнительно. Мы будем продолжать. Если сейчас ещё какая-то экономия будет, то, конечно, будем дополнительно технику покупать», - сказал Борис Елкин.

Комментируя уборку дворов, от отметил, что есть замечания по работе некоторых управляющих компаний, но серьезных проблем пока не возникало.

«Наверное, стоит отметить, что ещё и серьёзных снегопадов не было. На этой неделе обещают более обильные осадки, и, наверное, оценить нашу работу надо будет уже после более серьёзных осадков», - добавил глава Пскова.