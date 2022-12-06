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Ремонт автомобильной дороги Великие Луки - Новосокольники продолжат в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта будет продолжен ремонт автомобильной дороги Великие Луки - Новосокольники. Дорожники отремонтируют 10,183 км дорожного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковавтодоре».

Фото: «Псковавтодор»

«Дорога востребована у местных жителей, она связывает между собой два районных центра Псковской области – Великие Луки и Новосокольники, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта», рассказали в предприятии.

Выполнением работ займется АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость ремонта составляет более 211 миллионов рублей.

Контракт на два года: участки дороги км 1+360 - км 8+000 и км 19+225 - км 22+768 будут отремонтированы до августа 2024 года.

Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие, виражи, укрепит обочины и прибровочные части обочин засевом трав по слою растительного грунта, отремонтирует пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы. Также будут приведены в нормативное состояние автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Отметим, дорога относится к IV-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.