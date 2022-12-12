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Дорожные рабочие в Псковской области переходят на усиленный режим работы

Уборка снега продолжается в Псковской области. Из-за большого количества осадков в некоторых муниципалитетах коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

Режим повышенной готовности в связи высоким уровнем выпавших осадков и опасными погодными явлениями действует в Невельском районе.

«Дорожная ситуация в районе крайне сложная. С подрядчиками установлено рабочее взаимодействие, но одновременно расчистить все улицы города очень сложно. В настоящее время для проведения этих работ в городе задействована вся имеющаяся у подрядчика техника (6 единиц)», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава района Олег Майоров.

Фото: Олег Майоров / «ВКонтакте»

Он напомнил, что в соответствии с правилами благоустройства собственники территорий имеют обязанность по уборке прилегающей территории от снега. «Прошу всех оперативно подключиться! Только вместе мы сможем быстро достичь результата!» - подчеркнул глава муниципалитета и добавил, что работы по расчистке снега будут продолжаться и вечером, и ночью.

Помимо этого, коммунальные службы Великих Лук перевели на усиленный режим работы из-за обильного снегопада и наступившими следом за ним оттепелью и гололедицей.

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Аналогичная ситуация складывается в Новоржевском районе. Как сообщили в местном филиале государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», все рейсовые автобусы вернулись на базу вовремя. Хотя по некоторым маршрутам водители не смогли доехать до конечной остановки из-за дорожной обстановки. Недоступными оказались деревни Березовец, Песчивицы, Тарасово, Устиново, сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото: «Земля новоржевская»

В единой дежурно-диспетчерской службе также зарегистрировано несколько обращений. Часть из них – по отключениям электроэнергии в населённых пунктах Хаританово, Коськино, Посадниково, Брянцево – энергетики максимально оперативно реагируют на обращения, но на доступность также влияет неблагоприятная дорожная обстановка. На нерасчищенные дороги (по состоянию на 9.00) жаловались жители деревень по маршрутам Соболицы – Адорье и Клескалово – Веска.

В Новоржеве к утру уже была приведена в относительный порядок дорога регионального значения (улицы Германа и Пушкина), некоторые автостоянки, начата расчистка тротуаров.

Последствия ночного снегопада и метели устраняют и в Пскове.

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Фото: Алексей Кузьмин / «ВКонтакте»

Массовые жалобы на нерасчищенные от снега дороги начали поступать в Великолукском районе. Глава муниципалитета Алексей Кузьмин призвал великолучан проявить терпение.

«Дорогие жители района! Вы все видите, что этой ночью прошел обильный снегопад. Все ваши сообщения об уборке снега вижу, все контролирую. В расчистке задействованы все силы и средства! Прошу проявить терпение», - написал Алексей Кузьмин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, с вечера воскресенья по Псковской области, начиная с южных районов, прогнозировали очень сильный снег, метель, по юго-востоку области - сильный гололёд.