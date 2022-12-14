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Движение транспорта ограничат на улице Ивана Головко в Пскове

Участок улицы Ивана Головко от дома № 3-А до дома № 5 в Пскове закроют для движения автотранспорта 15 декабря с 9:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.